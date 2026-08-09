Niños en Ceuta: sin protección ni alojamiento ante la falta de recursos y el caos que vive la ciudad

El impacto de la crisis en los menores

Desde la crisis migratoria y humanitaria vivida en Ceuta desde el pasado jueves, son más de mil menores los que se quedaron en territorio español. Sólo 528 han sido identificados por la Policía, por el momento. Es prioridad atenderlos, darles agua, comida y cobijo, por eso, se han habilitado naves y colegios.

Sin embargo, si hay un sector de mayor vulnerabilidad son las migrantes menores. El reportero José Domingo está en la ciudad autónoma y explica que, a las primeras que están alojando, son "a las chicas menores de edad" debido a que "se han producido ya varios intentos de agresión sexual", incluso en los colegios. Sus declaraciones reflejan la preocupación existente por la situación de las menores.

El coste de la crisis para Ceuta

Los centros de acogida y los hospitales han estado sobresaturados en los últimos días, algo que ha supuesto una fuerte presión en las autoridades por tener que incrementar el gasto y para los equipos sanitarios y emergencias al verse sin recursos suficientes debido a la gravedad del probema.

Aunque algunos vecinos hacen por retomar poco a poco la normalidad, para muchos otros es imposible. Sigue habiendo personas durmiendo en las calles, escondidos o pidiendo un asilo. Por otro lado, los negocios que hace días estaban colapsados, vuelven a reabrir pero, asegurando haber sufrido pérdidas importantes de dinero.

Los hosteleros son sin duda el sector más afectado ya que se han visto obligados a bajar la persiana en los puntos fuertes del año. La feria y las fiestas han sido canceladas y los hoteles están viendo un notable bajón en sus reservas así como en las excursiones y en las visitas a la ciudad.

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