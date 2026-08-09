¿Qué significa "chinchín"? Dani e Iván dividen su dinero entre estas dos opciones

Dani e Iván se han visto en una encrucijada cuando en la pantalla de Atrapa un millón aparecía la siguiente pregunta: "¿Qué significa la palabra 'chinchín' en su lengua de origen?". Momento en el que ambos concursantes han tenido que dividir su dinero entre dos opciones igual de plausibles.

Mientras que uno se quedaba con "divino, divino", el otro apostaba por "por favor, por favor". Todo podía ocurrir y lo único que era seguro era que, como el propio Manel Fuentes ha indicado, esta expresión "no viene de brindar".

Finalmente, las trampillas se han activado y la opción ganadora ha sido "por favor, por favor", perdiendo 350.000€ en su otra respuesta. Sin embargo, ambos han recogido el dinero para continuar en el juego.

Y es que chinchín viene directamente del chino, concretamente de la palabra "Qǐng". Un término que con el paso de los años se convirtió en parte indispensable de nuestra tradición más festiva. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo este momento!

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