María ha padecido cáncer de piel a los 34 años: acaba de ser operada y sus dos padres también

Lo que empezó como una pequeña herida en la frente terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para María. Durante siete meses recibió tratamiento porque los médicos pensaban que tenía un herpes zóster. Sin embargo, en una revisión con el dermatólogo descubrieron que el problema era mucho más grave: se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel.

Tras el diagnóstico, María tuvo que someterse a una cirugía de Mohs y afrontar una recuperación complicada. Ha querido acompañarnos en plató para contarnos cómo ha vivido todo este proceso y cómo ha cambiado su forma de cuidar la piel. Reconoce que siempre le ha gustado broncearse porque se veía mejor así, pero ahora su forma de pensar es muy diferente.

Desde la operación evita la exposición al sol siempre que puede y solo se expone el tiempo imprescindible. Además, utiliza protección solar de alta intensidad y ropa específica para proteger su piel. A través de sus redes sociales comparte su experiencia para concienciar sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel y cuidar la salud.

María acaba de ser operada y, por el momento, tiene que cuidar su piel como si se tratara de una enfermedad crónica. Además, existe un importante antecedente familiar, ya que sus dos padres también han sido operados por cáncer de piel.

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