Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser el "el nexo político corruptor" y acusa a los socios del Gobierno de "indignos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para hablar sobre las causas judiciales que salpican al PSOE. El jefe del Ejecutivo ha reiterado que "jamás" conoció ni toleró "prácticas corruptas". Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de ser el "nexo político corruptor" y a los socios del Gobierno de "indignos".

Pide de nuevo al presidente del Gobierno que adelante las elecciones: "Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva usted las cortes y vayamos a votar". Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de poner excusas, hacer propaganda y victimizarse. "Su Gobierno no ha cambiado la vida de la gente, ha cambiado la vida de su gente", ha manifestado.

"Usted es el nexo corruptor", dice el líder popular. Acusa al presidente del Gobierno de "absoluta falta de moralidad". Destaca que Sánchez es el " nexo político corruptor" de todos los casos que afectan al Gobierno y al PSOE. "Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos". Pregunta además si es "un superhéroe al que no se le escapa nada o un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa". "Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. Es usted quien puso el Estado en manos de gentuza", agrega.

El líder del Partido Popular también se ha referido a la condena a 24 años de cárcel al exministro de Transportes: "Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo, un ministro suyo por robar desde el Gobierno". Feijóo manifiesta que su ejercicio como presidente de la Xunta de Galicia es ejemplar y que ni él ni nadie de sus Gabinetes nunca ha "metido la mano en la caja": "Yo me me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable y pongo mi propia experiencia de Gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta". "Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco. Ya sé que se ríe el gobierno porque eso les parece a ustedes imposible", añade.

Feijóo acusa a los socios de "indignos"

"La pregunta no es si vamos a continuar; es cómo no vamos a continuar", señalaba en su intervención Pedro Sánchez. A lo que Alberto Núñez Feijóo le replica: "¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez?". El líder de la oposición cargaba también contra los socios parlamentarios que sostienen la legislatura: "Cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al Gobierno".

El líder del PP pide una moción de censura: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy mismo". "Las únicas víctimas del gobierno corrupto como el suyo, somos los españoles. Y eso lo convierte a usted en el principal agresor. Ha agredido la limpieza exigible de cualquier gobierno democrático. Ha agredido la independencia de las instituciones, ha agredido la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades a la que está obligado y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española", criticaba en el hemiciclo.

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