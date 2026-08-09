La petición de Laura Moure a las familias numerosas en la playa: "No lo hagáis, por favor"

Jorge Fernández ha planteado un panel cuya definición ya dejaba ver que los problemas en primera línea de costa tienden a abundar durante el verano: "Felicidad efímera". Así, los concursantes de La ruleta de la suerte tenían que completar la frase "consigues un sitio genial en la playa...".

Con 900€ acumulados, Irene se ha animado a resolver: "Y se coloca delante de ti una familia numerosa". Efectivamente, la felicidad de estar en este espacio privilegiado rápidamente se esfuma, especialmente cuando "pone una carpa y saca la tortilla de patata", como bien explicaba el presentador.

Laura Moure ha recogido el testigo de su compañero: "Y encima llevan el altavoz". Algo que, como es evidente, convierte la paz y la tranquilidad de un día de playa en un auténtico caos.

"No lo hagáis, por favor", ha pedido la copresentadora. Una petición que, indudablemente, buena parte de la gente comparte. ¡Dale play al vídeo para ver esta reivindicación al completo!

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