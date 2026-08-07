Muere asesinado David Owiri, futbolista de 27 años: "Nuestro capitán fue víctima de un brutal ataque"

David Owiri, futbolista ugandés de 27 años, ha fallecido después de recibir una paliza "perpetrado por individuos desconocidos", tal y como ha informado el club en el que jugaba, el SC Villa Football Club.

"Atacado por unos individuos desconocidos"

El joven deportista perdió la vida este pasado miércoles tras no poder superar las graves heridas que le provocó el ataque.

Su equipo lamentó la pérdida en redes sociales, donde emitió varios comunicados y anunció un programa para despedir con honores a su capitán: "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento prematuro de nuestro capitán, David Owori, quien había estado recibiendo tratamiento en Case Clinic tras un ataque por parte de presuntos matones", informó el club, que más tarde siguió llorando la pérdida de su jugador: "Nuestras más sentidas condolencias y oraciones están con su familia. Descansa en paz, Capitán. Nuestros corazones están destrozados. SC Villa llora el trágico fallecimiento de nuestro querido capitán, David Owori, tras un brutal ataque. Hemos perdido más que un jugador —hemos perdido un líder, hermano y amigo. Nuestras oraciones más profundas están con su familia. Descansa bien, Capitán".

El SC Villa también compartió un tuit con un golazo de falta del jugador ugandés.

Owiri, pese a estar en muchos procesos para jugar con la selección africana, y su nombre estuvo en la prelista para la Copa África 2025.

"Lideró con valentía, humildad y pasión"

La Federación de Fútbol de Uganda también informó de la trágica noticia: "David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para toda una generación. Como capitán del SC Villa, lideró con valentía, humildad y pasión. Con la camiseta de los Uganda Cranes, representó las esperanzas de toda una nación. En nombre del Comité Ejecutivo de la FUFA, los delegados, los miembros, el personal de la secretaría y toda la comunidad futbolística, extendemos nuestras más sentidas condolencias a SC Villa, su familia, compañeros de equipo, entrenadores y a todos los ugandeses por la pérdida de Owori. Hemos perdido a un hijo, un líder y una estrella. Su luz, dentro y fuera del campo, jamás será olvidada".

La muerte del jugador ha conmocionado al pueblo ugandés, que ha mostrado su preocupación acerca de la poca seguridad de sus calles, especialmente en Kampala, la capital del país.