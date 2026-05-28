Juan Lobato (PSOE): "Pido disculpas porque estamos abochornados"

"Me preocupa mucho por el contenido de todo lo que se está conociendo" así ha empezado su entrevista en Espejo Público el senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Su opinión es que lo más grave que se puede hacer en política es "tratar de influir en el buen funcionamiento del Estado de Derecho" y por eso ve preocupante que, personas que han estado en altos cargos del partido, hayan utilizado dinero del PSOE para tratar de "pervertir el Estado de Derecho".

Lobato asegura, además, lo primero que tiene que hacer un partido institucional como el PSOE es defender la democracia y el Estado de Derecho.

Él acudió al notario

Susanna Griso le ha recordado cómo él fue al notario cuando el PSOE hizo públicas informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y le ha preguntado si ya sospechaba de las malas artes en el partido. Y Lobato responde: "a veces somos molestos quienes nos cuestionamos cosas, hacemos preguntas... y por desgracia la verticalización que estamos sufriendo en todos los partidos políticos en vez de fomentar que haya diversidad de opiniones, reflexión, autocrítica... eso no se encaja bien". Cree que es un problema sistémico que tenemos y que, precisamente, la gente leal lo que intenta al hacer preguntas es que se hagan las cosas lo mejor posible.

Hundimiento del PSOE

Pese a todo, el senador socialista no cree que estemos ante el hundimiento del PSOE. "Es un momento delicado, sí... pero somos un partido con 150 años de historia", asegura. Dice que más que la UCO entre en la sede socialista, lo que le preocupa es "la reacción del partido". Su propuesta pasa porque el PSOE sea "proactivo" y sea el primero en investigar. Y quiere "pedir disculpas porque estamos abochornados quienes somos parte de este partido por ver algunas de las actuaciones que se están conociendo".

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