Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Comienza la cuenta atrás

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

Manel Fuentes está listo para recibir en plató a los nueve concursantes de esta edición: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

¡Arranca la cuenta atrás para la decimotercera edición de Tu cara me suena! Manel Fuentes recibirá en plató a nueve valientes dispuestos a sorprendernos con sus imitaciones cada semana: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Lolita, Chenoa, Àngel Llàcer y Flo seguirán ocupando sus respectivos lugares en la mesa del jurado y valorarán a nuestros concursantes en cada gala. Los cuatro prometen regalarnos grandes momentos después de haber coincidido en una duodécima edición de éxito.

Manel Fuentes ya está preparado para que vuelva 'la fiebre del viernes noche' y nos advierte que se viene una edición llena de humor, espectáculo y grandes imitaciones. ¡Nos vemos muy pronto en Antena 3!

“Superar ese reto ha sido un puntazo”: Goyo Jiménez hace balance de su paso por Tu cara me suena

“Superar ese reto ha sido un puntazo”: Goyo Jiménez hace balance de su paso por Tu cara me suena

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

Un desayuno lleno de pullas, clases de kárate y sobrevivir al pádel surf en el séptimo programa de El capitán en Japón

Un desayuno lleno de pullas, clases de kárate y sobrevivir al pádel surf en el séptimo programa de El capitán en Japón

los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

“Yo creo que no os voy a contar mi primera vez”: los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela
Mejores momentos | Programa 7

“Tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer”: la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas
Mejores momentos | Programa 7

“Cómo me meta una bicha”: Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

Joaquín se rebela contra su familia en la clase de kárate
Mejores momentos

“Aquí te las voy a dar todas”: Joaquín se rebela contra su familia en la clase de kárate

Los Sánchez Saborido se han adentrado en el arte del kárate. Una disciplina que les ha servido para echar todo lo que se han guardado durante el juego del escuchamos, pero no juzgamos.

Daniela le da a Joaquín donde más le duele
Mejores momentos | Programa 7

Daniela le da a Joaquín donde más le duele: “Vas de pijo y eres lo más cani que hay en la tierra”

Los Sánchez Saborido se han atrevido a realizar un juego recomendado por la coach en familia. Una situación en la que los puñales han volado en la mesa mientras desayunaban.

Daniela y Salma recriminan a Susana Saborido que no las escuche

Daniela y Salma recriminan a Susana Saborido que no las escuche: “Siempre nos dices que es una tontería”

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

Publicidad