Vuelve la fiebre del viernes noche: Tu cara me suena, muy pronto en Antena 3

¡Arranca la cuenta atrás para la decimotercera edición de Tu cara me suena! Manel Fuentes recibirá en plató a nueve valientes dispuestos a sorprendernos con sus imitaciones cada semana: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Lolita, Chenoa, Àngel Llàcer y Flo seguirán ocupando sus respectivos lugares en la mesa del jurado y valorarán a nuestros concursantes en cada gala. Los cuatro prometen regalarnos grandes momentos después de haber coincidido en una duodécima edición de éxito.

Manel Fuentes ya está preparado para que vuelva 'la fiebre del viernes noche' y nos advierte que se viene una edición llena de humor, espectáculo y grandes imitaciones. ¡Nos vemos muy pronto en Antena 3!