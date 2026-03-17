Así esquivaron el registro de la Guardia Civil los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas: "Dijeron que debajo de la sábana estaba su tío enfermo

La noche del 9 de mayo de 2017 Francisca Cadenas salió de su casa en Hornachos (Badajoz) para acompañar a la niña que estaba cuidando hasta el coche de sus padres. Dejó a la pequeña y a partir de ese momento se le perdió la pista. Nueve años después sus restos mortales han sido localizados en la vivienda de sus vecinos. Los hermanos Lolo y Julián. Ambos estuvieron siempre en el punto de mira de los investigadores pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido cerrar el caso con el hallazgo del cuerpo enterrado en el patio de su casa.

Tras años de incógnitas, el hallazgo del cuerpo empieza a sentar certezas en un caso donde todo eran dudas. El periodista Miguel Ángel Silva reconstruye desde Hornachos cómo fueron las horas posteriores a la desaparición de esta mujer. Al ver que Francisca no volvía su hijo Jose sale a decir por el pueblo que su madre ha desaparecido en esa calle. Los vecinos abren las puertas de su casa a la Guardia Civil y en ese momento una patrulla entra en la casa de los hermanos ahora detenidos.

A Diego, viudo de Francisca Cadenas, le bailan las fechas en un caso al que no ha dejado de dar vueltas durante 9 años. No recuerda con exactitud si fue esa misma noche o posteriormente cuando la Guardia Civil entra en casa de los hermanos. Cuando la patrulla entra en ese domicilio uno de ellos les pide que no entren en una de las habitaciones porque es un taller donde hay mucho polvo y la estancia está cerrada. En otra de las estancias los agentes ven un bulto en una cama. "Juli dice que está su tío enfermo y no le quieren molestar. Estos dos guardias civiles se van de la casa", asegura el periodista.

Un caso resuelto gracias a los micrófonos que captaron las alusiones de los hermanos hacia la desaparecida

Durante su investigación la UCO fue cerrando el círculo en torno a estos dos hermanos. Uno de ellos tiene una enfermedad crónica y va todas las semanas al médico, el otro trabaja en el campo. Los agentes aprovechan el momento en el que los dos están fuera de la casa para instalar micrófonos en la vivienda y el vehículo de los detenidos. Gracias a la instalación de esos micros consiguen las grabaciones que les inculpaban y con las que han conseguido cerrar un caso que parecía haber quedado bloqueado en el tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.