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En estado crítico un niño de dos años tras caer desde el balcón de su casa en Catarroja, Valencia

El menor se encuentra en el Hospital La Fe de Valencia mientras investigan si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia.

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdesGetty

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Juan Muñoz
Publicado:

Una niño de dos años ha resultado gravemente herido después de caer desde el balcón de un domicilio en Catarroja, Valencia.

Una unidad del Samu y un vehículo de intervención rápida se trasladaron hasta la vivienda sobre las 19:15h de este martes, cuando se produjo el aviso a emergencias.

El personal sanitario desplazado hasta la zona asistió al menor, que sufría politraumatismo provocado por la caída, y le trasladó en ambulancia hasta el Hospital La Fe de Valencia.

La Policía Judicial de Alfafar ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la caída y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia.

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