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El momentazo de Mario casas junto a su madre en Los Goya: "Es un regalo que me haya acompañado"

La madre del actor le acompañó a la gala y vivieron un momento único juntos.

Goyas

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En el día de hoy, Mario Casas y Mariela Garriga han visitado El Hormiguero para disfrutar junto a Pablo Motos y todo el equipo. Ambos actores han hablado de su nueva proyecto juntos y han demostrado la complicidad que tienen tanto dentro como fuera de la pantalla. Uno de los grandes momentos de la noche ha sido cuando el actor ha recordado la última gala de Los Goya a la que fue junto a su madre.

El invitado se ha mostrado muy vulnerable a la hora de hablar sobre la relación que mantiene con su madre, con quien acudió a la última edición de los premios de cine. Mario Casas ha admitido que le advirtió a su madre que si ella no le acompañaba, él no iba. Tras ver el vídeo en el que se muestra la reacción al ver su vestido, el actor ha admitido que "compartir un momento así con mi madre es algo precioso".

Visiblemente emocionado, Mario Casas ha mostrado el gran cariño que tiene hacia su madre y Pablo Motos se ha dirigido hacia la cámara para advertir a la madre del actor que "ahora te conoce toda España".

Un bonito momento vivido en El Hormiguero que puedes volver a ver en el vídeo.

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