Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia

Se trata de una medida que significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales, y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Este lunes, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha anunciado un acuerdo con el PSOE para la regularización de todos los inmigrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en España. Será este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe el inicio de la tramitación de un real decreto.

Montero ha anunciado la medida en un acto convocado en el Espacio Rastro de Madrid, sede habitual de las ruedas de prensa de Sumar, con el título 'Regularización son derechos', y en el que calculó en 500.000 las personas que podrían verse favorecidas por esta regularización. Irene Montero ha presentado la noticia como una muestra de que "el método Podemos funciona" y atribuyó a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el mérito de haber conseguido el acuerdo.

Al menos cinco meses de residencia

Esta medida significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Será posible hacerlo a través del empadronamiento o con otros medios, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

En el momento de la presentación de la solicitud, también quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

Autorización de residencia provisional

La admisión a trámite de la petición ya proporcionará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

En caso de ser favorable la resolucón, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año. Cuando esta termine, se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

