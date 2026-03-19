“Tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer”: la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

Tras la práctica de pádel surf en la que Susana Saborido se ha obsesionado con las serpientes marinas en las aguas de Okinawa y ha vivido un momento de tensión junto a sus hijas, los Sánchez Saborido han decidido relajarse en el barco.

Daniela y Salma critican los miedos de su madre frente a su padre, “como es que siendo tan distintos habéis acabado juntos” les dice su hija mayor a sus padres.

Una acusación ante la que su madre ha decidido hacerle una advertencia, “tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer” le dice Susana Saborido a su hija Daniela.

Joaquín ha bromeado con su hija sobre dar con una pareja a la que le gusta hacer todo igual que al otro. “No te creas que al final te aburres” le dice el exfutbolista a su Daniela.