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“Tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer”: la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

La familia comparte un aperitivo en un barco mientras hablan de los diferentes que son entre ellos y se sinceran con sus hijas.

la premonición de Susana Saborido sobre el próximo novio de Daniela

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Carmen Pardo
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Tras la práctica de pádel surf en la que Susana Saborido se ha obsesionado con las serpientes marinas en las aguas de Okinawa y ha vivido un momento de tensión junto a sus hijas, los Sánchez Saborido han decidido relajarse en el barco.

Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

Daniela y Salma critican los miedos de su madre frente a su padre, “como es que siendo tan distintos habéis acabado juntos” les dice su hija mayor a sus padres.

Una acusación ante la que su madre ha decidido hacerle una advertencia, “tú no sabes que cuando escupes para arriba te va a caer” le dice Susana Saborido a su hija Daniela.

Joaquín ha bromeado con su hija sobre dar con una pareja a la que le gusta hacer todo igual que al otro. “No te creas que al final te aburres” le dice el exfutbolista a su Daniela.

Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

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