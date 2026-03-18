Miquel Valls presenta su primera novela: "Redactarla ha sido una terapia de duelo"

Uno de los presentadores de Más Espejo, Miquel Valls, presenta su primera novela titulada 'El ruido bajo la piel'. Tanto los colaboradores como Susanna Griso han sorprendido a Miquel llevando su libro al plató de Espejo Público, el cual ha traído un repartidor.

Tras la sorpresa, Miquel se ha emocionado al ver "todo su recorrido en este programa", el cual le "cambió la vida en un momento en el que estaba acompañando" a su padre "en una enfermedad".

"Un thriller emocional" donde hay "tristeza, amor, sexo y un gran robo"

El copresentador de Más Espejo ha detallado que ha escrito "un thriller emocional que cuenta la historia de Elvira", una mujer cuya vida se tambalea "cuando a su padre le detectan un cáncer avanzado".

En profundidad, Miquel explica que Elvira es "la protagonista de la novela" y además, "es una coleccionista de arte que vive en Barcelona". Detalla que "de repente, recibe la llamada de un oncólogo que le comunica que su padre tiene un cáncer metastásico". A partir de ese momento, Miquel explica que ese personaje "cambia por completo" y en su vivienda "aparecen los silencios y la degradación de una persona", en este caso, su padre.

Pese a la gravedad de la situación que vive la protagonista de la novela, Miquel insiste en que en su libro también hay "amor, sexo y un gran robo que se produce en la colección de arte de Elvira en el peor momento de la enfermedad de su padre".

Escribir 'El ruido bajo la piel' "ha sido terapia de duelo"

Para Miquel redactar esta novela ha sido "terapia de duelo". Ha explicado que, cuando un ser querido sufre una enfermedad, "no tienes la posibilidad de contar cómo estás y cómo te sientes". Valls ha detallado que, para él, ha sido una narración en la que describes "cómo te cambia la vida cuando tienes que acompañar a alguien que sabes que se va a morir" y a partir de ese momento, "se producen silencios en conversaciones que dejan de ser las mismas y te acoges a la esperanza de decir que todavía queda algo más".

Mientras presentaba su libro, en el plató aparecía una imagen importante para Miquel: su mano y la de su padre entrelazadas. Miquel ha explicado que esa foto es "la última" que se hizo con su padre y recuerda que, mientras la hacía, "estaba sonando una playlist" que un día, "una persona muy especial" le mandó y le dijo que "esa música" les ayudaría a "relajarse y a que su padre se fuese "en paz". Finalmente, ha revelado que la persona que le envió esa playlist "se llama Susanna Griso".

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