“Yo creo que no os voy a contar mi primera vez”: los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

Las diferencias entre la forma de ser de Joaquín y Susana han hecho reflexionar a sus hijas sobre lo que quieren en una pareja.

Tras esas confesiones, Salma ha propuesto un juego de la verdad a sus padres y a su hermana en el que tienen que confesar qué cambiarían como familia.

En ese momento de intimidad, la hija pequeña ha revelado algo que cree que nunca va a contar a su familia. “Yo creo que no os voy a contar mi primera vez” les ha dicho Salma a sus padres.

Unas palabras que su padre ha respectado y le han hecho recordar lo mal que lo pasó cuando Daniela le confesó que había perdido la virginidad.