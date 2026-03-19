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“Yo creo que no os voy a contar mi primera vez”: los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

Durante su conversación en el barco, los Sánchez Saborido han decidido afrontar otro juego de preguntas en la que tiene que primar la sinceridad.

los miedos de Salma al hablar de sexo con su familia

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Carmen Pardo
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Las diferencias entre la forma de ser de Joaquín y Susana han hecho reflexionar a sus hijas sobre lo que quieren en una pareja.

Tras esas confesiones, Salma ha propuesto un juego de la verdad a sus padres y a su hermana en el que tienen que confesar qué cambiarían como familia.

En ese momento de intimidad, la hija pequeña ha revelado algo que cree que nunca va a contar a su familia. “Yo creo que no os voy a contar mi primera vez” les ha dicho Salma a sus padres.

Unas palabras que su padre ha respectado y le han hecho recordar lo mal que lo pasó cuando Daniela le confesó que había perdido la virginidad.

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