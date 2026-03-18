El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

Joaquín Sánchez ha relatado el viaje romántico que regaló a Susana Saborido tras retirarse como jugador profesional de fútbol.

El capitán decidido irse a Las Maldivas junto a su mujer, un destino paradisiaco que no resultó todo lo ideal que esperaban.

La lluvia les truncó el viaje, “no pisamos ni la playa” han asegurado los protagonistas. Durante su estancia, Susana Saborido ha explicado lo que le ocurrió al intentar prepararse una infusión por la noche.

Descubre que tipo de infusión se hizo Susana Saborido en Las Maldivas.