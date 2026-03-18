Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 7

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

La protagonista de El capitán en Japón ha revelado una anécdota durante su viaje a las Maldivas junto a Joaquín.

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín Sánchez ha relatado el viaje romántico que regaló a Susana Saborido tras retirarse como jugador profesional de fútbol.

El capitán decidido irse a Las Maldivas junto a su mujer, un destino paradisiaco que no resultó todo lo ideal que esperaban.

La lluvia les truncó el viaje, “no pisamos ni la playa” han asegurado los protagonistas. Durante su estancia, Susana Saborido ha explicado lo que le ocurrió al intentar prepararse una infusión por la noche.

Descubre que tipo de infusión se hizo Susana Saborido en Las Maldivas.

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

El mal trago de Susana Saborido en Las Maldivas: “Me hice una infusión erótica”

Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

Ciencia

Cómo convertir una lechera en un cañón: el experimento de Marron en El Hormiguero

El Monaguillo en El Hormiguero
Tronchante

El Monaguillo deja atónitos a Mariela Garriga y Mario Casas con sus locos objetos japoneses

Mario Casas en El Hormiguero
En El Hormiguero

El momentazo de Mario casas junto a su madre en los Goya: "Es un regalo que me haya acompañado"

¡Turno de Alejandro con 15 aciertos! Jugadón en un Rosco con un final inesperado: “¿Has quedado?”
El Rosco | 18 de marzo

¡Turno de Alejandro con 15 aciertos! Jugadón en un Rosco con un final inesperado: “¿Has quedado?”

Javier ha sido el gran responsable del giro de guion que se ha producido en la prueba por la gran respuesta que ha sabido dar ante la presión de su rival.

La sentida y sufrida interpretación de Roberto Leal con ‘Soy minero’: “Estaba asfixiado”
Mejores momentos | 18 de marzo

La sentida y sufrida interpretación de Roberto Leal con ‘Soy minero’: “Estaba asfixiado”

Cristina Medina ha hecho pleno después de que Clara Garrido confundiera la canción con ‘Mi carro’, de Manolo Escobar, y hasta con ‘Paquito el chocolatero’.

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

Beatriz Trapote

Beatriz Trapote confiesa cómo recibió el diagnóstico de que su hijo era autista: "Al principio pasas por un duelo"

Publicidad