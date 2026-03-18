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Juli, autor confeso del crimen de Francisca Cadenas, reveló que su hermano ejercía "poder absoluto" sobre él

Accedemos al atestado de la UCO en el que se determina que, pese a que Juli exculpó en un primer momento a su hermano Lolo, este podría haber ejercido cierto control sobre él en el crimen.

Francisca Cadenas

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Hornachos (Badajoz) continúa consternado por el crimen de Francisca Cadenas. Tras nueve años sin noticias ni avances en la investigación, la familia de Francisca ya puede poner nombre a los presuntos asesinos de la mujer: Lolo y Juli.

A raíz de las sospechas que caían sobre ellos, la UCO llevó a cabo un plan estratégico para hacer que Lolo y Juli confesaran, colocando micrófonos ocultos en su casa y sus coches. Así, a partir de sus conversaciones, lograron dar con la posible motivación sexual del crimen, aunque Juli declaró que todo fue fruto de un "ataque de ira" cuando Francisca le descubrió consumiendo cocaína.

Francisca Cadenas

Pese a que en un primer momento Juli exculpó a su hermano, según el atestado de la UCO este ha declarado que Lolo ejercía un "poder absoluto" sobre él. Acorde a la declaración previa al registro de su domicilio, la Guardia Civil determina que Juli estaba "rindiéndole cuentas de todas sus acciones y controlando todos sus pensamientos".

Lolo era quien llevaba todas las cuentas familiares y quien condicionaba la rutina de Juli. "Tenía por costumbre salir cada día, en un par de ocasiones a verificar la cerradura de la vivienda, de la puerta exterior. Que así se lo indicaba su hermano Lolo", dicta el atestado.

Con los dos sospechosos en prisión provisional y sin fianza, la familia de Francisca Cadenas clama justicia y espera poder descubrir toda la verdad de lo que ocurrió aquel trágico 9 de mayo de 2017.

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