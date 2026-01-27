Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Migrantes

Las claves de la regularización extraordinaria de migrantes: requisitos, a quién afecta y cuándo entra en vigor

El número de extranjeros en situación irregular ha crecido desde 2017.

La ministra de Inclusi&oacute;n, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de MinistrosEFE

Publicidad

Este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España sin permiso de residencia ni trabajo. La medida ha sido impulsada por el Gobierno en acuerdo con Podemos, la cual busca otorgar acceso legal al empleo, sanidad y derechos sociales a miles de personas que se encuentran sin papeles.

El plan, que se tramitará mediante un Real Decreto, no pasará por el Congreso de los Diputados, lo que permite ponerlo en marcha de forma más rápida. "Lo que estamos haciendo es reconocer, dar garantías y oportunidades a personas que ya están en nuestro país", subrayó la ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz en una entrevista en TVE.

Pero, ¿Cuándo entra en vigor? Nada más ser aprobada, es decir, este martes. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio, y el Gobierno asegura que el proceso será ágil. De hecho, las administraciones dispondrán de quince días para admitir a trámite las solicitudes, y desde ese momento las personas beneficiadas podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país.

Además, una vez aceptada la solicitud se suspenderá de forma automática cualquier orden de expulsión o procedimiento de retorno por motivos administrativos. Desde el momento en el que se presente, aquellos que lo soliciten obtendrán una residencia provisional que les permitirá trabajar legalmente y acceder a la sanidad.

La ministra subrayó que "la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura", ante la gran cantidad de personas que beneficiaría esta medida.

¿A quiénes beneficia?

Las cifras oficiales estiman que será a unas 500.000 personas. Para acceder al proceso, se debe acreditar que se reside en España desde hace más de cinco meses, que no llegaron al país después del 31 de diciembre de 2025 y que no cuentan con antecedentes penales.

Sin embargo, algunas organizaciones y centros de análisis elevan la cifra hasta 840.000 personas, al tener en cuenta a quienes aún no figuran en registros oficiales. La mayoría de los migrantes en situación irregular provienen de América Latina, con países como Colombia, Perú y Honduras entre los principales.

Un informe del centro de estudios Funcas señala que el número de extranjeros en situación irregular ha crecido de forma constante desde 2017, pasando de representar el 4,2% de la población extracomunitaria al 17,2% actual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Camioneros y supermercados critican la prohibición de acceso de la DGT aunque matizan que no hay desabastecimiento

Nieve en las carreteras de Segovia

Publicidad

Economía

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros

Las claves de la regularización extraordinaria de migrantes: requisitos, a quién afecta y cuándo entra en vigor

Oficina de empleo

El paro cae en 2025 en 118.400 personas, mientras el empleo marca un nuevo récord con 605.400 puestos de trabajo más

Imagen de trenes de Rodalies

Indignación entre los usuarios de Rodalies en Cataluña por los parones y retrasos: “Es el pan de cada día”

Adif vuelve a reducir la velocidad máxima a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona tras quejas de maquinistas
Rotura vía

Adif detecta una rotura "crítica" de vía en Córdoba y rebaja a 80 km/h la velocidad del AVE Barcelona - Madrid por otra fractura

Consulta móvil ayuda extra desempleados SEPE
SEPE

El SEPE lo confirma: este es el extra que cobrarán los desempleados que hayan encontrado trabajo este 2026

Imagen de archivo de un tren de Rodalies
Rodalies

Transportes cesa al director de Rodalies y a un jefe de Adif tras el caos ferroviario en Cataluña

Primeros ceses tras las incidencias en Rodalies. El servicio arrancó suspendido este lunes "por una incidencia en el centro de control de Adif", para reabrirse después tras unas primeras horas caóticas.

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis
PRECIOS DEL TRANSPORTE

La OCU denuncia los abusos en los precios del transporte en situaciones de crisis

La Organización de Consumidores denuncia, que no es justo que se suban los precios del transporte cuando el consumidor no tiene otra alternativa.

Licitación contrato auscultación ultrasónica

Adif reconocía en octubre que no tenía personal ni medios para hacer inspecciones ultrasónicas en las vías del tren

Imagen de archivo de una pantalla de información

Estas son las indemnizaciones mínimas que pueden reclamar los heridos en el accidente de tren de Adamuz y los familiares de los fallecidos

Nieve en las carreteras de Segovia

Camioneros y supermercados critican la prohibición de acceso de la DGT aunque matizan que no hay desabastecimiento

Publicidad