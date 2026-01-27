Las claves de la regularización extraordinaria de migrantes: requisitos, a quién afecta y cuándo entra en vigor

Este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España sin permiso de residencia ni trabajo. La medida ha sido impulsada por el Gobierno en acuerdo con Podemos, la cual busca otorgar acceso legal al empleo, sanidad y derechos sociales a miles de personas que se encuentran sin papeles.

El plan, que se tramitará mediante un Real Decreto, no pasará por el Congreso de los Diputados, lo que permite ponerlo en marcha de forma más rápida. "Lo que estamos haciendo es reconocer, dar garantías y oportunidades a personas que ya están en nuestro país", subrayó la ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz en una entrevista en TVE.

Pero, ¿Cuándo entra en vigor? Nada más ser aprobada, es decir, este martes. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio, y el Gobierno asegura que el proceso será ágil. De hecho, las administraciones dispondrán de quince días para admitir a trámite las solicitudes, y desde ese momento las personas beneficiadas podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país.

Además, una vez aceptada la solicitud se suspenderá de forma automática cualquier orden de expulsión o procedimiento de retorno por motivos administrativos. Desde el momento en el que se presente, aquellos que lo soliciten obtendrán una residencia provisional que les permitirá trabajar legalmente y acceder a la sanidad.

La ministra subrayó que "la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura", ante la gran cantidad de personas que beneficiaría esta medida.

¿A quiénes beneficia?

Las cifras oficiales estiman que será a unas 500.000 personas. Para acceder al proceso, se debe acreditar que se reside en España desde hace más de cinco meses, que no llegaron al país después del 31 de diciembre de 2025 y que no cuentan con antecedentes penales.

Sin embargo, algunas organizaciones y centros de análisis elevan la cifra hasta 840.000 personas, al tener en cuenta a quienes aún no figuran en registros oficiales. La mayoría de los migrantes en situación irregular provienen de América Latina, con países como Colombia, Perú y Honduras entre los principales.

Un informe del centro de estudios Funcas señala que el número de extranjeros en situación irregular ha crecido de forma constante desde 2017, pasando de representar el 4,2% de la población extracomunitaria al 17,2% actual.

