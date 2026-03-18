Se descubre que el guardaespaldas de Rafaella Carrà es su hijo y heredero universal: "Ha sido un bombazo"

Raffaella Carrà murió el 5 de julio de 2021, dejando al mundo desolado tras perder una de las artistas más icónicas del siglo XX. La cantante, actriz, bailarina y coreógrafa falleció a los 78 años dejando una incógnita: ¿Quién heredaría su patrimonio?

Gian Luca Pelloni fue, durante mucho tiempo, su guardaespaldas y secretario. Hoy, los documentos del Tribunal de Roma rompen la discreción sobre la relación que tenían ambos: Pelloni es su hijo adoptivo y heredero universal del patrimonio de Carrà.

Tal y como ha explicado el periodista italiano Tancredi Palmeri, esta noticia "ha sido un bombazo" en su país, que ha conocido esta información hace tan solo "dos días".

El impacto de la noticia es mayor porque "a pesar de ser una figura pública, siempre fue reservada en su privacidad". Así lo ha detallado Palmeri que asegura que "durante mucho años, se hablaba de si Gian Luca Pelloni era el hijo natural o no".

Según el diario 'Corriere della Sera', se confirmó que Pelloni era hijo adoptivo de la artista tras presentar una solicitud en calidad de heredero. Tal y como puede leerse en la orden, "el recurrente declaró ser hijo adoptivo y único heredero de la reconocida artista" y por tanto, "ser titular de los derechos sobre su imagen, voz y nombre, así como de los datos e información sobre su vida personal y profesional".

La Fundación Raffaella Carrà insiste: "Heredero universal, no único"

Precisamente, esta noticia la ha confirmado la Fundación Raffaella Carrà. Tal y como puede leerse en un comunicado, "la decisión de Rafaella Carrà de adoptar a Gian Luca Pelloni Bulzoni tiene como objetivo continuar su labor y llevar a cabo todas las iniciativas benéficas que le son queridas".

Por otro lado, la Fundación ha dejado claro que Pelloni Bulzoni es "heredero universal, no único". Carrà, que no tuvo hijos naturales, estaba muy unida a sus nietos y en sus últimas disposiciones la artista "no excluyó ninguno de sus afectos", asegurándose de que su herencia se repartiera entre sus seres más queridos.

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