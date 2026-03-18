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Una menor escapa de una agresión sexual por el balcón del hotel en el que estaba retenida

Tres detenidos por retener a una menor de 14 años en un hotel de Torremolinos y por, presuntamente, agredirla sexualmente.

Comisar&iacute;a de la Polic&iacute;a Local de Torremolinos-Benalm&aacute;dena

Comisaría de la Policía Local de Torremolinos-BenalmádenaPolicía Nacional

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Anna Martín
Publicado:

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía Nacional por, supuestamente, retener, forzar a consumir drogas y realizar tocamientos sexuales a una adolescente de 14 años en un hotel de Torremolinos, Málaga.

La joven logró escapar por el balcón de la habitación la noche del viernes al sábado 14 de marzo, horas después de que la familia denunciara su desaparición.

Según informa este miércoles 'Diario Sur' y, como han confirmado fuentes policiales, la menor habría sido amenazada con un arma blanca por el joven que presuntamente le realizó tocamientos sexuales, quién ya ha sido detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y contra la salud pública.

Los otros dos, entre ellos el menor de edad, han sido arrestados por delitos de detención ilegal y salud pública.

La voz de alarma la dio un trabajador del hotel, que informó a los servicios de emergencia de que una chica estaba gritando pidiendo auxilio. En ese momento, fueron movilizadas varias patrullas de la Policía Nacional que lograron interrogar a los implicados, según el periódico andaluz.

La menor logró escapar por el balcón de la habitación en la que supuestamente estaba retenida, saltando a otro cuarto contiguo, donde logró guarecerse hasta la llegada de los agentes policiales.

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