Los futbolistas de Senegal estallan contra la CAF tras quitarles la Copa África: "Venid a por ella"

El lío en el fútbol africano es simplemente monumental e histórico. La decisión de del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos ha provocado un auténtico terremoto en el continente africano y en el fútbol mundial. Cuesta recordar una decisión semejante y las consecuencias no se han hecho esperar. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) esa decisión, calificándola de "injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano".

"Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", comunicó el organismo rector del fútbol senegalés en respuesta a la decisión anunciada este martes por la CAF.

Además, la FSF declaró su "firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva" y agregó que "mantendrá al público informado sobre la evolución de este asunto".

Los futbolista de Senegal reaccionan a la decisión de la CAF: "Podéis darle tres goles más a los llorones"

Los internacionales de Senegal, que se proclamaron campeones ante Marruecos el pasado 18 de enero en la final disputada en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, con un gol de Pape Gueye en la prórroga (1-0), han reaccionado con enfado e ironía a la decisión de la CAF.

Pathe Ciss, centrocampista de la selección senegalesa y del Rayo Vallecano, reivindicó el título de la Copa África y en su cuenta en 'X' apuntó que "podéis darle tres goles más a los llorones", refiriéndose a Marruecos. Junto a emojis de risas y un símbolo de victoria, Ciss aparece con el trofeo y un llamativo 'Campeones de África 2025'.

Moussa Niakhaté, internacional senegalés del Olympique del Lyon, publicó una serie de fotos en sus stories de Instagram en las que aparece levantando el trofeo de la Copa África con el mensaje: "Venid a por ellas", en referencia a su medalla y al trofeo de la Copa África.

"Esto no es IA, es real", añade Moussa Niakhaté.

Publicación en el IG de Moussa Niakhaté | IG: Moussa Niakhaté

Por su parte, Sadio Mané emitió un comunicado denunciando que "hay demasiada corrupción en nuestro deporte" y que se "está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente. Los jugadores lo dan todo en el campo, pero las decisiones fuera de él son las que deciden partidos y trofeos".

"Estoy profundamente decepcionado no solo por Senegal, sino por el fútbol africano en general. Nos merecemos algo mejor. Los aficionados merecen justicia, transparencia y respeto", asegura Mané.

Una fuente de la Federación Senegalesa de Fútbol confirmó al diario L'Equipe que "estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".

Claude Le Roy: "Marruecos hizo una gran Copa Africana, pero en la final, Senegal fue mejor"

Claude Le Roy, mítico seleccionador de Senegal entre 1990 y 1992, se mostró muy enfadado por la decisión de la CAF, admitiendo que "no me habría imaginado ni por un segundo que la CAF pudiera llegar tan lejos en este camino del absurdo"

"No me habría imaginado ni por un segundo que la CAF pudiera llegar tan lejos en este camino del absurdo. Cuando ves cómo dirige la CAF el señor Patrice Motseppe, que es un vasallo de Gianni Infantino (el presidente de la FIFA) y que desde el principio quiso darle esta Copa a Marruecos... Marruecos hizo una gran Copa Africana de Naciones y mereció ganar el torneo, pero en la final, Senegal fue mejor (1-0 en la prórroga)", denunció Claude Le Roy.