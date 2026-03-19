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Daniela le da a Joaquín donde más le duele: “Vas de pijo y eres lo más cani que hay en la tierra”

Los Sánchez Saborido se han atrevido a realizar un juego recomendado por la coach en familia. Una situación en la que los puñales han volado en la mesa mientras desayunaban.

Daniela le da a Joaquín donde más le duele

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Carmen Pardo
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Daniela ha propuesto a su familia jugar al “escuchamos, pero no juzgamos”, cada miembro de la familia ha dicho lo que piensa de los otros y no pueden saltar. Daniela y Salma le dan mucha caña a su padre, desde un te crees que sigues teniendo cuerpo de futbolista hasta decirle que tiene pelo porque se ha puesto.

Susana Saborido se ha metido con la falta de orden de Daniela mientras Joaquín ha criticado el pendiente de Daniela. Una acusación ante la que la joven ha saltado frente a su padre, “tu vas de pijo y eres lo más cani que hay en la tierra” le ha dicho su hija a Joaquín.

Salma ha recibido criticas por la cantidad de maquillaje que se pone y lo empanada que está en la vida. Un juego ante los que todos los miembros de la familia salieron dolidos.

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