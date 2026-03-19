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“Cómo me meta una bicha”: Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

La mujer de Joaquín ha sufrido durante la clase de pádel surf al pensar que podía tener un accidente en el agua.

Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

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Carmen Pardo
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Joaquín y Susana han realizado pádel surf junto a sus hijas. El matrimonio ha compartido tabla mientras Susana intentaba demostrar su equilibrio, “vamos a ver esos chacras” le ha dicho Joaquín a su mujer.

Durante un momento de inestabilidad, Susana Saborido ha perdido el equilibrio y ha caído al agua. Un accidente que hace que la protagonista huya corriendo hacía la tabla de Daniela y Salma mientras Joaquín se alejaba de ellas.

“Tenía más miedo que otra cosa” ha confesado Susana Saborido ante el ataque de pánico que sufrió pensando que le iba a atacar una serpiente marina en el agua.

“Mi padre nos dejó ahí al muerto” han confesado Daniela y Salama enfadadas con su padre por dejar a Susana Saborido en su tabla.

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