“Cómo me meta una bicha”: Susana Saborido entra en pánico con las serpientes marinas

Joaquín y Susana han realizado pádel surf junto a sus hijas. El matrimonio ha compartido tabla mientras Susana intentaba demostrar su equilibrio, “vamos a ver esos chacras” le ha dicho Joaquín a su mujer.

Durante un momento de inestabilidad, Susana Saborido ha perdido el equilibrio y ha caído al agua. Un accidente que hace que la protagonista huya corriendo hacía la tabla de Daniela y Salma mientras Joaquín se alejaba de ellas.

“Tenía más miedo que otra cosa” ha confesado Susana Saborido ante el ataque de pánico que sufrió pensando que le iba a atacar una serpiente marina en el agua.

“Mi padre nos dejó ahí al muerto” han confesado Daniela y Salama enfadadas con su padre por dejar a Susana Saborido en su tabla.