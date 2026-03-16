Un politólogo advierte del fracaso de Vox en Castilla y León: "Abascal vino sediento de reconquista y se fue desterrado"

Tras las elecciones autonómicas del pasado domingo en Castilla y León, el PP reforzó su mayoría. El partido encabezado por Alfonso Fernández Mañueco consiguió 33 procuradores y por detrás, se situó el PSOE liderado por el candidato soriano Carlos Martínez.

La tercera fuerza más votada ha sido Vox. El partido liderado por Carlos Pollán se quedó lejos de los 17 escaños que le atribuían diversas encuestas y no consiguió superar el listón del 20%.

Tras conocer los resultados de las elecciones castellanoleonesas, comienza el periodo de los pactos después de que ninguno de los tres partidos consiguiera la mayoría absoluta cifrada en 42 procuradores. Durante la noche de ayer, Alfonso Fernández Mañueco aseguraba que dialogará con todos los partidos, aunque negó llevar a cabo pactos con el PSOE.

Ignacio Foces: "Mañueco está en mejores condiciones que hace cuatro años"

Según el periodista y analista político Ignacio Foces, a nivel cuantitativo "en estas elecciones no se ha movido nada". No obstante, Foces detalla que "Mañueco está en mejores condiciones que hace cuatro años". Según Foces, la "euforia de Fernández Mañueco" viene de que "en seis años y medio, ha dado la vuelta a la tortilla y ha ido subiendo".

Asimismo, ha detallado que "el 'no a la guerra' del PSOE no ha funcionado" y declara que "la izquierda en Castilla y León ha quedado laminada". Además, ha puesto como ejemplo el caso de Podemos en dicha comunidad autónoma. Tal y como ha detallado Ignacio Foces, "Podemos ha pasado de 10 a dos procuradores y ahora, cuenta con cero". De la misma manera, ha explicado que esos votos del bloque de la izquierda "no han ido al PSOE". Sobre Vox, el analista político considera que su campaña en las zonas rurales ha movilizado el voto joven.

Pedro Villanueva: "Estas elecciones no han sido una buena noticia para Vox"

Del mismo modo, el politólogo Pedro Villanueva sostiene una idea similar y considera que "Abascal llegó a Castilla y León siendo de reconquista y se fue desterrado". No obstante, considera que ha atraído al voto joven" ya que ese voto "se movilizó". No obstante, para Villanueva estos comicios no han "sido una buena noticia para Vox", al no alcanzar los resultados que preveían.

Por otro lado, Villanueva ha detallado que Carlos Martínez ha sido "un buen candidato", afianzándose en Soria.

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