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Gloria Camila y Rocío Flores, enfadadas: Ortega Cano resta importancia al cabreo entre tía y sobrina

Ortega Cano ha querido no darle importancia al conflicto que ha surgido entre su hija, Gloria Camila, y Rocío Flores. Y es que aunque no se sabe qué ha pasado entre tía y sobrina, las cosas no están bien entre ellas.

Ortega Cano

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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Marta Picazo
Publicado:

Tensión entre Gloria Camila y su sobrina, Rocío Flores. Aunque la relación entre tía y sobrina siempre ha sido especial y muy cercana, parece que ahora su vínculo está pasando por un momento complicado e, incluso, podrían haberse dejado de seguir mutuamente en redes sociales.

José Fernando, Rocío Flores y Gloria Camila
José Fernando, Rocío Flores y Gloria Camila | Gtres

Aunque se desconoce el motivo por el que tía y sobrina se han enfadado y distanciado, según los rumores, una de las causas podría ser la reconciliación de Gloria Camila con su exnovio, Álvaro García.

Gloria Camila y Álvaro García juntos
Gloria Camila y Álvaro García juntos | Gtres

Un enfado al que Ortega Cano ha preferido restar importancia, asegurando, despreocupado, que "eso no tiene ninguna importancia". "Yo no tengo ni idea. He estado de viaje y no sé. A lo mejor... Vamos, yo no tengo ni idea del tema, pero no... Eso no tiene ninguna importancia", explicaba este martes a los medios. Aunque reconocía que le encantaría que se arreglen lo antes posible, porque ambas se quieren mucho y, para el extorero, Rocío Flores es como otra hija más.

Ortega Cano, en Madrid
Ortega Cano, en Madrid | Europa Press

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