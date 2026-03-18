Gloria Camila y Rocío Flores, enfadadas: Ortega Cano resta importancia al cabreo entre tía y sobrina

Tensión entre Gloria Camila y su sobrina, Rocío Flores. Aunque la relación entre tía y sobrina siempre ha sido especial y muy cercana, parece que ahora su vínculo está pasando por un momento complicado e, incluso, podrían haberse dejado de seguir mutuamente en redes sociales.

José Fernando, Rocío Flores y Gloria Camila | Gtres

Aunque se desconoce el motivo por el que tía y sobrina se han enfadado y distanciado, según los rumores, una de las causas podría ser la reconciliación de Gloria Camila con su exnovio, Álvaro García.

Gloria Camila y Álvaro García juntos | Gtres

Un enfado al que Ortega Cano ha preferido restar importancia, asegurando, despreocupado, que "eso no tiene ninguna importancia". "Yo no tengo ni idea. He estado de viaje y no sé. A lo mejor... Vamos, yo no tengo ni idea del tema, pero no... Eso no tiene ninguna importancia", explicaba este martes a los medios. Aunque reconocía que le encantaría que se arreglen lo antes posible, porque ambas se quieren mucho y, para el extorero, Rocío Flores es como otra hija más.