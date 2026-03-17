Buscan en Bilbao a los herederos de una mujer fallecida en Suiza con una fortuna sin reclamar

La historia de María del Carmen, una mujer de 85 años fallecida en Suiza, ha activado un proceso de búsqueda internacional para localizar a sus posibles herederos en Bilbao. Sin familiares conocidos en el país helvético, las autoridades suizas publicaron el pasado mes de febrero un anuncio en la prensa vasca con el objetivo de encontrar a algún pariente.

La única pista es su lugar de nacimiento: Bilbao. A partir de ahí, comienza una compleja reconstrucción familiar. En España, cada año quedan sin adjudicar cerca de 600 herencias, lo que supone alrededor de 100 millones de euros.

Así se buscan herederos desconocidos

Para estos casos existen bufetes especializados que rastrean posibles vínculos familiares a través de árboles genealógicos. El abogado Guillermo Navarro explica que todo comienza desde el origen: "partimos del causante y vamos haciendo el árbol genealógico", lo que permite ir localizando familiares directos y lejanos.

El proceso continúa ampliando el círculo familiar: "padres, abuelos, y bajamos a los colaterales, tíos, primos", hasta dar con posibles herederos. Sin embargo, el primer contacto no siempre es fácil.

Y es que, como señala el abogado, la reacción habitual es de sorpresa: "normalmente es un poquito de desconfianza", sobre todo porque muchos no esperan recibir una noticia así. "Cuando contactamos con el heredero no sabe ni quién está hablando", añade.

No todas las herencias compensan

Más allá de encontrar a los herederos, también es clave analizar si realmente merece la pena aceptar la herencia. Navarro advierte de que no siempre es una buena noticia: "hay que hacer un análisis del activo, del pasivo, de los impuestos...", especialmente cuando se trata de familiares lejanos.

En estos casos, la carga fiscal puede ser elevada, por lo que "se hace un cálculo para ver si aceptar la herencia tiene sentido". Aun así, la mayoría de los procesos llegan a buen puerto: "el 90% de las veces localizamos herederos".

Cuando no es así, el destino está claro: "no queda otra opción que notificarlo al Estado", que se convierte en el beneficiario de la herencia.

Cómo evitar posibles fraudes

Este tipo de situaciones también puede generar dudas por posibles estafas. Por eso, el abogado insiste en la importancia de verificar la información: "hay que comprobar la identidad de los abogados" y asegurarse de que exista documentación que respalde el caso.

Además, recomienda mantener contacto directo y analizar todos los detalles antes de tomar una decisión: "ver la documentación para asegurarse de que es real". Por el momento, el caso de María del Carmen sigue abierto. La búsqueda continúa en Bilbao, donde podría encontrarse la clave de una herencia que, de momento, sigue sin dueño.

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