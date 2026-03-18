Timothée Chalamet rapado y el Robert Pattinson más aterrador protagonizan el tráiler de Dune: Parte tres

Dune llegó a los cines en 2021 y se convirtió en todo un fenómeno cultural, ganando hasta 6 Oscar de los 10 a los que estaba nominada. La secuela siguió su estela y en 2024 repitió el éxito, consiguiendo 2 estatuillas en la gala de 2025.

Denis Villeneuve demostró que las novelas de Frank Helbert sí se podían adaptar a la gran pantalla, elevando la historia de Paul Atreides a lo más alto del séptimo arte. Por eso, el mundo se ha mantenido en vilo durante dos años, esperando la llegada de la tercera y, presumiblemente, última entrega de la saga.

Dune: Parte tres ha lanzado su primer tráiler y lo ha hecho de la manera más espectacular. Una pieza en la que la humanidad de su protagonista y la guerra que ha comenzado se dan la mano con una epicidad que promete inundar las salas el próximo 18 de diciembre.

Dune Parte tres | Warner Bros.

Más allá de las cualidades técnicas de la franquicia, el reparto ha sido desde un principio uno de sus puntos fuertes. Un reparto que se deja ver en el primer avance de la cinta, recuperando a los personajes del pasado e introduciendo a los que prometen llevar al ahora Emperador Atreides al límite.

Todo comienza con Zendaya y Timothée Chalamet, enamorados y hablando de su futuro hijo. Un contraste directo con el final del tráiler, que concluye con la protagonista de Spider-Man con unos azulados ojos que no esconden la ira.

Zendaya en Dune Parte tres | Warner Bros.

El aura de la batalla va in crescendo, a medida que la voz de Paul, hablando con su madre (Rebecca Ferguson), se plantea los peligros a los que se enfrenta. Unos peligros que incluyen a Robert Pattinson con un irreconocible look de cabello blanco y mirada aterradora.

Robert Pattinson en Dune Parte tres | Warner Bros.

Lady Jessica responde con claridad a su hijo: "Tu padre jamás empezó una guerra". Un mensaje que podría anticipar los demonios a los que se va a enfrentar el protagonista a lo largo de la cinta.

Rebecca Ferguson en Dune Parte tres | Warner Bros.

Y es que Dune: Parte dos concluye con el ascenso de Paul al reinado, tras derrotar al Emperador interpretado por Stellan Skarsgård. Al hacerlo, Atreides decide casarse con su hija (Florence Pugh) en un matrimonio político que poco o nada parece gustar a Chani (Zendaya).

Forence Pugh en Dune Parte III | Warner Bros.

Mientras que en las dos películas estrenadas hasta la fecha los Fremen encabezados por Bardem luchan por la supervivencia, en esta ocasión son quienes dominan. Un cambio que se refleja perfectamente cuando su personaje hace acto de presencia, acabando con la vida de un enemigo con absoluta facilidad.

Javier Bardem en Dune Parte tres | Warner Bros.

Una de las grandes sorpresas cuando se anunció el reparto fue el regreso de Jason Momoa, quien hacía de Duncan, el entrenador de Paul, en la primera entrega. Su muerte fue uno de los momentos más memorables de la película; entonces, ¿cómo es posible que vuelva?

En el universo de Dune existe el concepto de ghola, que son recreaciones artificiales de personas fallecidas. Por lo que Momoa no será exactamente el Duncan que conocimos cinco años atrás; pero no se queda lejos. Y así se demuestra en el tráiler, cuando lucha contra Paul como entrenaban en el pasado.

Jason Momoa en Dune Parte tres | Warner Bros.

De igual modo, Dune: Parte tres recupera el personaje de Anya Taylor-Joy que, en la anterior entrega, apareció tan solo como un cameo. Se trata de la hermana de Paul Atreides, esencial en las visiones que el protagonista irá teniendo a lo largo de esta nueva cinta.

Anya Taylor-Joy en Dune Parte tres | Warner Bros.

El tráiler muestra el renovado look de Timothée Chalamet, con la cabeza rapada y unos ojos que invitan al respeto. Y es que han pasado 17 años desde los acontecimientos de Dune: Parte dos y las secuelas del liderazgo que carga a sus espaldas se materializan en su apariencia.

El próximo 18 de diciembre será una de las fechas más importantes para los cinéfilos de todo el mundo. No solo es el regreso de Arrakis a los cines, sino que también se estrena Vengadores: Doomsday. Un evento canónico que augura un nuevo Barbenheimer, llevando a masas ingentes de gente a disfrutar de la ciencia ficción en todo su esplendor.