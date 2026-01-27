Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sindicatos policiales critican la regularización extraordinaria de migrantes y alertan de un 'efecto llamada'

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contempla la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos.

Sindicatos de la Policía Nacional no ven con buenos ojos la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el PSOE y Podemos. Rechazan la medida por unanimidad considerando que va a haber un 'efecto llamada' y que las unidades de extranjería, que ya están al límite, podrían sufrir un "colapso". También alertan de que la ausencia de antecedentes penales no significa que no se hayan cometido otro tipo de delitos. Señalan que sin más agentes esta regularización supone una irresponsabilidad.

Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato SUP, señala en Antena 3 Noticias que hay que llevar "un control muy riguroso, documental, y un seguimiento posterior y, a día de hoy, nadie nos ha explicado quién va a asumir ese volúmen de trabajo, con qué unidades...". Por su parte, Ibón Domíngiuez, portavoz del sindicato judicial JUPOL, precisa que "por los plazos de la Justicia en España, va a ser practicamente materialmente imposible que cualquiera de estas personas tenga una condena firme".

En un comunicado en el que lamenta que el Gobierno "traslada toda la carga a la Policía y agrava la presión en fronteras y servicios ya saturados", el SUP sostiene que "es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad".

De la misma forma, el SUP ha afeado la "absoluta irresponsabilidad" que supone el acuerdo para una regularización extraordinaria que puede beneficiar a medio millón de personas residentes en España. "El resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía", sentencian desde el SUP.

Las claves de la medida

¿Quién se podrá beneficiar? Todas aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre, o los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales.

Cómo acredirar la residencia. Es preciso demostrar haber vivido el tiempo necesario en España a través del padrón municipal, aunque también podrán aportar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero.

¿A qué da derecho este permiso? La autorización inicial será de permiso y de residencia, con validez para todo el país y en cualquier sector.

Duración. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años viviendo en el país o por otros vínculos con España. Esta medida permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

Se prevé que las solicitudes podrán empezar a presentarse a principios del mes de abril, una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

