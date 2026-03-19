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“Aquí te las voy a dar todas”: Joaquín se rebela contra su familia en la clase de kárate

Los Sánchez Saborido se han adentrado en el arte del kárate. Una disciplina que les ha servido para echar todo lo que se han guardado durante el juego del escuchamos, pero no juzgamos.

Joaquín se rebela contra su familia en la clase de kárate

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Carmen Pardo
Publicado:

Un juego propuesto por Daniela ha hecho que la familia se echase en cara todos los trapos sucios de unos y otros sin poder juzgar. Un momento que ha hecho que Joaquín haya salido vapuleado.

Daniela le da a Joaquín donde más le duele

Tras el juego, los Sánchez Saborido se han metido en una clase de kárate para aprender el arte marcial japonés.

Joaquín hace pareja con Susana mientras Salma y Daniela practicarán juntas la disciplina. “Aquí te las voy a dar todas” le dice Joaquín a su mujer para devolver todo lo que han dicho sobre él en el juego de escuchamos, pero no juzgamos.

“A nosotros se nos daba mejor que a papá y a mamá” han asegurado las jóvenes al ver cómo practicaban kárate Susana Saborido y Joaquín.

No te pierdas la clase de kárate de los Sánchez Saborido.

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