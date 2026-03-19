Un desayuno lleno de pullas, clases de kárate y sobrevivir al pádel surf en el séptimo programa de El capitán en Japón

Durante el trayecto al resort, Susana Saborido ha relatado lo que le paso en unas vacaciones que se prometían idílicas con Joaquín en Las Maldivas. Una confusión que la llevó a prepararse una infusión con todo el contenido erótico que había en el dormitorio.

La lluvia ha impedido a la familia salir a disfrutar de la isla y han decidido quedarse en el hotel. Un momento de intimidad en el que Daniela y Salma le han confesado a Susana que no siempre se sienten escuchadas por ella.

La sinceridad entre los Sánchez Saborido ha continuado en el desayuno cuando las jóvenes han propuesto jugar al ‘escuchamos, pero no juzgamos’, un juego que acaba con Joaquín y Salma con la moral por los suelos al oír lo que su familia piensa de ellos.

Tras el complicado desayuno, se han dirigido a probar el kárate, una clase en la que Joaquín ha aprovechado para devolver los golpes que ha recibido por parte de su familia durante el almuerzo.

El tiempo ha dado una tregua a los protagonistas de El capitán en Japón y se han dirigido a disfrutar de una clase de pádel surf. Una experiencia que a Susana Saborido le ha parecido aterradora al pensar que la podía atacar una serpiente marina.

Al terminar su experiencia en el mar, los Sánchez Saborido se han sentado en el barco para tomar un aperitivo mientras disfrutaban de una charla. Una conversación en la que Susana ha advertido a Daniela sobre sus exigencias con respecto a lo que puede encontrar en el amor de su vida.

Por su parte, la pequeña Salma ha mostrado las reticencias que tiene sobre hablar de sexo con sus padres. Toda una confesión ante la que Susana Saborido ha bromeado, “pero si me cuentas todo”.

Así ha sido la experiencia de los Sánchez Saborido en sus primeros días en la isla paradisiaca de Okinawa.