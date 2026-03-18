Daniela y Salma recriminan a Susana Saborido que no las escuche: “Siempre nos dices que es una tontería”

Los Sánchez Saborido han compartido un momento en familia bajo la lluvia al llegar al resort en Okinawa.

Susana Saborido ha explicado que cuando uno de los miembros de la familia llega con un problema a casa, ella considera que escucha a sus hijas.

“No es del todo así, porque a veces les das caña por cualquier motivo” le ha dicho Joaquín a su mujer. Daniela ha querido explicar lo que su hermana Salma y ella sienten en ocasiones cuando le cuentan un problema a su madre.

“Cuando te contamos algo y nos dices que es una tontería es juzgar” le dice Daniela a su madre. Susana Saborido ha confesado que va a intentar escuchar más a sus hijas y darle más valora a los problemas que le cuentan, aunque ella piense que no son para tanto.