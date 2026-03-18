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Mejores momentos | Programa 7

Daniela y Salma recriminan a Susana Saborido que no las escuche: “Siempre nos dices que es una tontería”

Las jóvenes le confiesan a su madre que a veces no se sienten escuchadas por ella cuando le cuentan sus problemas.

Daniela y Salma recriminan a Susana Saborido que no las escuche

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Carmen Pardo
Publicado:

Los Sánchez Saborido han compartido un momento en familia bajo la lluvia al llegar al resort en Okinawa.

Daniela y Salma defienden el reguetón ante sus padres

Susana Saborido ha explicado que cuando uno de los miembros de la familia llega con un problema a casa, ella considera que escucha a sus hijas.

“No es del todo así, porque a veces les das caña por cualquier motivo” le ha dicho Joaquín a su mujer. Daniela ha querido explicar lo que su hermana Salma y ella sienten en ocasiones cuando le cuentan un problema a su madre.

“Cuando te contamos algo y nos dices que es una tontería es juzgar” le dice Daniela a su madre. Susana Saborido ha confesado que va a intentar escuchar más a sus hijas y darle más valora a los problemas que le cuentan, aunque ella piense que no son para tanto.

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