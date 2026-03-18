Un experto alerta sobre las mafias que gestionan el tráfico ilegal de residuos: "Al ciudadano le aprietan con la Agenda 2030 y ellos solo tienen penas de prisión de 3 meses"

El tráfico ilegal de residuos es uno de los negocios más rentables en Europa y por detrás de él, está el tráfico de armas, de drogas y de personas. Nuestro país lidera este negocio. Según el experto en seguridad, José Félix Ramajo, el tráfico ilegal de residuos "genera decenas de billones de euros al año". Aparte de todo el dinero que genera, desde la Guardia Civil insisten en la dificultad para controlar ese tráfico de residuos.

Ante la problemática de este asunto, la Guardia Civil ha incautado alrededor de 127.000 toneladas y ha detenido a 337 personas. No obstante, pese a la alta cifra de detenidos, España continúa siendo el aposento de todas esas mafias que gestionan el tráfico de residuos.

El 'modus operandi' de las mafias

El 'modus operandi' de esas mafias es claro: en primer lugar, venden la basura y los elementos que no les interesan, lo dejan en vertederos ilegales. En nuestro país, no es difícil encontrar uno, ya que hay más de 1.500.

Según el experto de seguridad, José Félix Ramajo, el tráfico ilegal de residuos "no solo no se ha controlado, sino que ha empeorado". Asimismo, explica que no hay penas de prisión efectivas para las mafias y detalla que "al ciudadano le aprietan con la Agenda 2030 y este tema solo tiene unas penas comprendidas entre los 3 meses y un año de prisión".

Asimismo, detalla que estas mafias eligen España como vertedero ilegal por las tasas de basura. Ramajo ha explicado que mientras en países como "Italia reciclar 1000 toneladas de residuo cuesta 500 euros", en España esa misma tarea puede costar alrededor de "40 o 50 euros".

Entre los productos contaminantes que se tiran a los vertederos, destacan "los motores de los frigoríficos, los aceites de los coches y un montón de objetos contaminantes" de los que somos "los receptores".

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