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Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

Los actores han sido los protagonistas de una noche noche de película plagada de confesiones y risas.

Disfruta de la entrevista completa a Mario Casas y Mariela Garriga en El Hormiguero

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El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a Mario Casas y Mariela Garriga en una charla marcada por la complicidad y la espontaneidad. Los actores han ofrecido una entrevista amena y llena de buenos momentos.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la increíble preparación física que han hecho ambos para su última película. Mariela ha dicho que ha alucinado con Mario y ha asegurado que "está listo para Marvel".

acción

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado al actor por su experiencia compartiendo con su madre una noche tan especial como es la de los Goya. Mario, visiblemente emocionado, ha contado cómo fue la gala y cuál fue el motivo por el que decidió ir con ella.

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