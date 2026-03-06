El padre de Elena, la última víctima mortal del puente de Santander: "Si los buzos hubieran bajado la podían haber rescatado con vida"

Vasile es el padre de Elena, una de las jóvenes que perdía la vida después de que cediera la pasarela marítima de El Bocal (Santander) después que una persona hubiera alertado de que el puente estaba en mal estado.

Con este rescate se ponen fin a casi 48 horas de intensa búsqueda. Sirbu es la sexta fallecida en esta tragedia, a la que solo ha sobrevivido una chica, que permanece ingresada en el Hospital Valdecilla.

"Mi hija desde pequeña era una luchadora, ha hecho deporte conmigo, era socorrista". Cuenta que su hija nadó unos metros y se introdujo en una cueva y lamenta que los efectivos no bucearan hasta ahí abajo en ese momento porque cree que ella podía seguir con vida. Él dijo desde el primer momento que su hija estaba ahí abajo y se ofreció para socorrerla.

Vasile no se puede quitar de la cabeza la idea de que si le hubieran dejado podría haber salvado a su hija.

"Si hubiera habido un cartel que prohibiera el paso mi hija no hubiera pasado"

Vasile asegura que su hija era muy prudente y está seguro de que si hubiera visto un cartel que prohibiera el paso no habría pasado por la pasarela.

El martes fue el último día que su mujer habló con su hija. Le dijo que estaba en una reunión a las 13.00 horas.

Él y su familia emigraron hace años a España y levantaron un negocio de veterinaria que Elena soñaba con poder heredar algún día.

"Eena le dijo a su madre que estuviera tranquila, que había hecho esa ruta muchos días"

Cuenta este padre que el mismo día de la tragedia avisó a su madre de que iban a pasear por una ruta. Su madre le pidió que tuviera cuidado y ella dijo: "Mamá, tranquila he hecho esta ruta muchas veces".

Agradece la atención que ha tenido por parte de las autoridades tras la muerte de su hija pero lamenta que ya nadie se la va a devolver. Asegura que el año pasado pagó 10.000 euros de impuestos y se pegunta dónde va ese dinero y por qué "se usa en cosas malas y no se usa en arreglar necesidades como el puente".

