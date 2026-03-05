Antena3
Efectos de la guerra

La guerra de Irán deja en el aire las vacaciones de Semana Santa y amenaza con pérdidas: "Dicen que el miedo no se cubre"

El sector ya nota consecuencias negativas derivadas del conflicto armado en Oriente Medio después de la rápida extensión de las hostilidades a más de una docena de países, incluidos Turquía y Chipre. Susana Calderón ha explicado el alcance y qué pueden hacer los turistas.

Susana Calderón

Andrés Pantoja
Publicado:

Susana Calderón, propietaria de una agencia de viajes confirma que desde que reabrieron sus puertas el pasado lunes, después del fin de semana en que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las llamadas recibidas han aumentado notablemente. Preocupa especialmente la campaña de Semana Santa, a menos de un mes de su inicio. Los turistas podrían perder lo pagado con anterioridad.

Desde ese día cada vez que descuelgan el teléfono lo más probable es que alguien desee comunicar la cancelación de un viaje que tenía contratado. Susana explica bajo qué condiciones obtiene el cliente el reembolso de todo lo ya abonado.

¿Atados de pies y manos?

"Nos han cancelado un viaje que salía mañana a Egipto. El turoperador nos cobra el 100% de gastos y el seguro de viaje dice que el miedo no se cubre", aseguraba.

En cuanto a los viajes contratados para la Semana Santa: "No podemos hacer nada hasta ver si se abre el espacio aéreo, pero la gente no quiere los destinos que tenían programados. No lo quieren hacer".

"Si no viajas por miedo, se pierde"

Operadora de viajes

La situación actual y la incertidumbre por su futura evolución ha llevado a muchos a querer anular o modificar sus vacaciones, y por ello muchos viajes ya organizados penden de un hilo. Salvo contadas excepciones, la empresaria de viajes es clara: "Si el espacio aéreo sigue cerrado la compañía aérea reembolsa el 100%, pero si es porque no quieres viajar porque tienes miedo, se pierde".

Por tanto el precio de una nueva crisis internacional la volvería a pagar el usuario final.

