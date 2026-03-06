Antena3
Javier, lastrado en El Rosco por el tiempo y por un tropiezo “repentino”: ¿le valdrá con 22 aciertos?

El concursante madrileño, que ha llegado a la prueba con pocos segundos acumulados, ha ido demasiado “raudo” frente a la tranquilidad con la que Alejandro ha podido jugar.

Javier, lastrado en El Rosco por el tiempo y por un tropiezo “repentino”: ¿le valdrá con 22 aciertos?

Javier ha tenido que hacer frente a la adversidad en El Rosco, mientras que Alejandro ha sentido cómo el viento soplaba a su favor. Los dos concursantes han vivido situaciones contrapuestas y, aún así, el duelo ha terminado lleno de suspense. Una de las claves ha sido el factor tiempo, ya que la diferencia inicial era de 38 segundos.

Alejandro arrasa en el ¿Dónde Están? y da la puntilla a la errática tarde de Javier

Intuyendo que iría a contrarreloj, Javier incluso le ha pedido a Roberto Leal leer las preguntas un poquito más rápido. La táctica primervueltista a la que parecía obligado le estaba funcionando. Acumulaba 15 aciertos hasta que se ha precipitado con su respuesta en la R: se ha dado cuenta tarde de que la correcta era “repentino”, un fallo inesperado por haber ido como lo que había dicho: demasiado “raudo”.

Mientras que Alejandro podía permitirse ir más tranquilo, pensando bien sus letras, Javier ha intentado exprimir cada segundo para maquillar ese tropiezo. Lo ha conseguido, llegando a 22 aciertos. Por lo tanto, su destino estaba en manos de su rival: el de Pinto, en ese momento con 19 aciertos, necesitaba tres más para ganar. ¡Revive este tenso Rosco en el vídeo!

