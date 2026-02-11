Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Calendario

Cuándo empieza el Ramadán 2026

El Ramadán es el noveno mes en el calendario islámico, un período sagrado de gran importancia espiritual para los musulmanes, marcado por el ayuno, la oración y la introspección.

Ramad&aacute;n

RamadánEFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Según recoge el Corán, por petición expresa de Alá, los musulmanes deben ayunar desde la salida del sol hasta el anochecer durante el noveno mes de su calendario, que se rige por la Luna. Durante el Ramadán, la abstinencia es absoluta y abarca no solo la ingesta de alimentos y bebidas, sino también las relaciones sexuales, como parte de un ejercicio de disciplina espiritual, purificación y autocontrol.

Dura cuatro semanas, en estos días los musulmanes se enfocan en la fe, la paciencia y la paz.

Pero, además de no tener sexo y evitar comer y beber, en el Ramadán también se dice adiós a los malos pensamientos, los insultos, las mentiras o el tabaco. Todos estos deben ser desterrados durante los 29 o 30 días que dura el mes más sagrado.

¿Qué día empieza el Ramadán 2026?

El calendario gregoriano, basado en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, tiene 365 días y un cuarto de día, el año hiyri tiene 12 meses, cada uno de los cuales varía entre 29 y 30 días. Esta variación provoca que el Ramadán comience 11 días antes que el año anterior, si lo comparamos con el calendario gregoriano.

En concreto, el Ramadán comienza cuando se aprecia la luna creciente del noveno mes del calendario tradicional islámico y se prolonga hasta la siguiente luna creciente.

Por tanto, el Ramadán de 2026 debería comenzar el miércoles 18 de febrero de 2026, aunque todavía no se descarta que arranque un día antes, y terminar entre el 20 y el 21 de marzo de 2026, fecha en la que se espera celebrar el Eid al-Fitr, festividad que simboliza el fin del tradicional ayuno.

Ramadán: ¿por qué es tan importante para los musulmanes?

Este momento es tan importante para los mulsulmanes porque, hace 1447 años, el Corán comenzó a ser revelado al profeta Mahoma. Por este motivo, el Ramadán se vive como un tiempo de recogimiento espiritual, en el que la oración, la lectura del Corán y la reflexión personal adquieren un papel central en la vida religiosa y cotidiana de los creyentes.

Evidentemente, es una prueba de fuerza de voluntad, ya que enseña paciencia, refuerza la perseverancia y la resistencia, así como la importancia de cumplir la palabra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Publicidad

Cultura

Ramadán

Cuándo empieza el Ramadán 2026

Estrenos de cine

Qué puedo ver en el cine este mes de febrero 2026: estos son los estrenos

5956cefebc5360e677675b931ec3e65a58f59110w

El perfil de Bad Bunny en Instagram aparece sin publicaciones tras la Super Bowl

Hallado el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años en el Parque Natural de Urbasa
Bisonte

Hallan en Urbasa el esqueleto casi completo de un bisonte de 4.000 años, un descubrimiento "único" en la Península Ibérica

Gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Carnaval

Carmen Rosa Toledo López se corona como la gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

ucles
Premio Nadal

David Uclés, ganador del Premio Nadal: "El lector se va a encontrar con una aventura onírica”

Tras el éxito de 'La península de las casas vacías', David Uclés lanza la novela coral 'La ciudad de las luces muertas' con la que tratará de devolver la luz a una ciudad que se ha quedado a oscuras.

Imagen del cantante MIKA
Música

Mika presenta 'Hyperlove', su nuevo disco basado en la emoción y en la alegría

'Excuses for Love' es una de las canciones incluidas en su álbum.

Luis Fonsi

Luis Fonsi presenta 'Cambiaré', su primera incursión en la salsa: "Es la primera vez que hago una canción tan tropical"

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Rosa Rodríguez, tras ganar el mayor bote de Pasapalabra: "Es el programa más difícil de la televisión"

Roberto Leal

Un emocionado Roberto Leal celebra la victoria de Rosa en Pasapalabra: "La pronunciación de Morrall es perfecta, fue tremendo"

Publicidad