Cuándo empieza el Ramadán 2026

Según recoge el Corán, por petición expresa de Alá, los musulmanes deben ayunar desde la salida del sol hasta el anochecer durante el noveno mes de su calendario, que se rige por la Luna. Durante el Ramadán, la abstinencia es absoluta y abarca no solo la ingesta de alimentos y bebidas, sino también las relaciones sexuales, como parte de un ejercicio de disciplina espiritual, purificación y autocontrol.

Dura cuatro semanas, en estos días los musulmanes se enfocan en la fe, la paciencia y la paz.

Pero, además de no tener sexo y evitar comer y beber, en el Ramadán también se dice adiós a los malos pensamientos, los insultos, las mentiras o el tabaco. Todos estos deben ser desterrados durante los 29 o 30 días que dura el mes más sagrado.

¿Qué día empieza el Ramadán 2026?

El calendario gregoriano, basado en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, tiene 365 días y un cuarto de día, el año hiyri tiene 12 meses, cada uno de los cuales varía entre 29 y 30 días. Esta variación provoca que el Ramadán comience 11 días antes que el año anterior, si lo comparamos con el calendario gregoriano.

En concreto, el Ramadán comienza cuando se aprecia la luna creciente del noveno mes del calendario tradicional islámico y se prolonga hasta la siguiente luna creciente.

Por tanto, el Ramadán de 2026 debería comenzar el miércoles 18 de febrero de 2026, aunque todavía no se descarta que arranque un día antes, y terminar entre el 20 y el 21 de marzo de 2026, fecha en la que se espera celebrar el Eid al-Fitr, festividad que simboliza el fin del tradicional ayuno.

Ramadán: ¿por qué es tan importante para los musulmanes?

Este momento es tan importante para los mulsulmanes porque, hace 1447 años, el Corán comenzó a ser revelado al profeta Mahoma. Por este motivo, el Ramadán se vive como un tiempo de recogimiento espiritual, en el que la oración, la lectura del Corán y la reflexión personal adquieren un papel central en la vida religiosa y cotidiana de los creyentes.

Evidentemente, es una prueba de fuerza de voluntad, ya que enseña paciencia, refuerza la perseverancia y la resistencia, así como la importancia de cumplir la palabra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.