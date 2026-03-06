Polémico taller de maquillaje
Suspenden un curso de maquillaje para mujeres maltratadas: "Lo más doloroso es que digan que las voy a enseñar a tapar moratones"
Lo que iba a ser una actividad más dentro del programa del Día Internacional de la Mujer ha terminado convertido en una tormenta política y social. Un taller de maquillaje para ayudar a mujeres a afrontar entrevistas laborales se hizo viral en redes sociales y desató una oleada de críticas, insultos y amenazas.
El taller formaba parte de la programación municipal del 8M y proponía enseñar a las mujeres a maquillarse para acudir a una entrevista de trabajo. El cartel comenzó a circular en redes sociales y rápidamente estalló la polémica, con críticas que cuestionaban el enfoque de la actividad.
Cuando Espejo Público llegó a Pinto, el curso ya había sido cancelado. Según explican las organizadoras, las críticas se transformaron en amenazas.
Isabel Villajos, concejala de Igualdad y organizadora del evento, y Mar Fernández, la maquilladora que iba a impartir el curso, comenzaron a recibir llamadas telefónicas, mensajes de odio en redes sociales e incluso advertencias de agresiones físicas si finalmente el taller se celebraba.
“Era para dar autoestima, no para lo que se ha dicho en redes”
Las organizadoras defienden que la iniciativa se hamalinterpretado completamente. Mar Fernández, la maquilladora del curso, explica que el objetivo del taller era reforzar la autoestima de las mujeres y darles herramientas para afrontar con más confianza una entrevista laboral. La actividad iba a celebrarse en el Centro Municipal Rosario de Acuña, donde se atiende a mujeres vulnerables, aunque estaba abierta a cualquier mujer interesada.
Fernández, además, destaca que iba a impartir el taller de forma totalmente altruista. De hecho, se dedica habitualmente a ofrecer sesiones de belleza y cuidados a precios muy reducidos, precisamente para que cualquier persona pueda acceder a ellos independientemente de su situación económica.
Ante el clima de tensión, Isabel Villajos explica que el Ayuntamiento decidió cancelar el curso no para dar la razón a quienes lo criticaban, sino para no poner en riesgo a las más de 25 mujeres que ya se habían inscrito.
