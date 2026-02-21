Vídeo: miles de musulmanes cumplen con la peregrinación a la Meca en el mes santo del ramadán

Musulmanes de todo el mundo cumplen con la peregrinación a La Meca en el mes santo del Ramadán. Se espera que por esa gran mezquita pasen más de dos millones de fieles.

Durante este mes, que este año se prolongará hasta el 19 de marzo, los musulmanes se abstienen de comer y beber durante el día, evitan mentir, fumar o mantener relaciones sexuales.

El ayuno es obligatorio, aunque hay excepciones: enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, en período de lactancia o durante la menstruación, si bien en algunos casos tienen que recuperar los días más tarde.

El próximo 19 de marzo, los musulmanes celebrarán 'Eíd al Fitr' o la fiesta del fin del ayuno, en la que organizan reuniones familiares con elaborados menús, se felicitan por haber cumplido con los preceptos de este mes de oración, además de intercambiarse regalos, especialmente para los niños.

Más de 2.000 mezquitas en nuestro país

En España existen casi 2.000 mezquitas y centros de culto musulmán, según cifras del Observatorio del Pluralismo Religioso. Las regiones con más ciudadanos que practican esta religión son Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que en porcentaje destacan Ceuta y Melilla.

El reto de estas semanas es conseguir la conciliación de esta práctica religiosa con la actividad laboral, sobre todo en el sector agrario, donde trabajan miles de musulmanes.

