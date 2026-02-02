Cristóbal Soria, sobre el asesinato de un hombre a manos de su pareja: "Si hubiese sido al revés, se hubiese parado el país"

El crimen ha conmocionado al barrio de Uribarri de Bilbao. La Ertzaintza recibió una llamada alertando de la posible comisión de un homicidio y al desplazarse hasta el lugar encontraron a un hombre de 67 años sin vida. Había sido apuñalado y había sufrido la mutilación de sus genitales. En la casa estaba también una mujer de 55, que reconoció haber cometido el crimen.

Los vecinos de la zona no dan crédito ante lo sucedido. El hombre era conocido puesto que regentaba un bar en el barrio y quienes conocían a la pareja hablan de una buena relación sin señal alguna ni gesto previo que hiciera presagiar este desenlace.

"Pedimos igualdad"

Ante un crimen que según explicaba Rubén Amón, estaría mal llamado de considerarse 'pasional', todos coincidían en subrayar la brutalidad de los hechos. El móvil del crimen serían los celos patológicos de la mujer.

Al mismo tiempo Cristóbal Soria mencionaba la igualdad para hacer una reivindicación: "Cuando pedimos igualdad, la gravedad del hecho y del asesinato es tremenda, pero si los sexos hubiesen sido al revés, probablemente se hubiese parado el país durante este fin de semana, por la gravedad de los acontecimientos".

"Si llega a ser un hombre el que amputa los genitales a una señora, cuidado con la que hubiéramos formado". expresaba Cristóbal.

"¿Lo importante es el número?"

El impacto de un homicidio como este o el de algún otro de violencia machista en la sociedad, era objeto de debate entre el periodista Iñako Díaz- Guerra y Cristóbal. Soria denunciaba que las manifestaciones y concentraciones tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja (en caso de ser hombre) son mucho más mayoritarias. Ante eso, el periodista matizaba que en este caso, la concentración convocada es "por el dolor de esta víctima concreta, en las manifestaciones por las mujeres van los que se manifiestan por la víctima concreta y un montón de personas que se manifiestan por una situación crónica que las amenaza constantemente desde hace tiempo".

"La diferencia es que en el resto de Europa un crimen como este es considerado violencia de género", sentenciaba Juan Soto Ivars.

