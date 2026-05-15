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Choque entre Pilar Los Santos y Víctor Gutiérrez a cuenta de las Elecciones de Andalucía: "El PSOE tendría que callarse por vergüenza torera"

Pilar Rodríguez los Santos y Víctor Gutiérrez no unen posturas al hablar de los errores detectados en los programas de detección precoz de cáncer de mama que influyen en las campañas electorales andaluzas.

Choque entre Los Santos y Rodríguez

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Espejo Público
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Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, el PP y el PSOE de Andalucía junto a sus candidatos ocupan hoy el centro del debate de los colaboradores de Espejo Público.

Las encuestas desvelan una casi segura mayoría para Juanma Moreno Bonilla y resultados mínimos históricos para María Jesús Montero, pero los resultado aún están por ver y se decidirán el próximo 17 de mayo.

"Juanma Moreno ha conseguido un cambio sociológico"

Pilar Rodríguez los Santos, presidenta de Ok Diario, prevé el éxito de los populares y alaba a su candidato a la Junta de Andalucía por conseguir un cambio sociológico en la comunidad autónoma.

Según Los Santos, "Andalucía había sido hasta ahora, y desde inicios de la democracia, el bastión socialista de España y en apenas 8 años no solo es el del PP, sino que es una de las autonomías donde la derecha tiene uno de los mejores resultados del país".

"Ha ninguneado y politizado a las víctimas"

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE, lejos de suscribir estas palabras expone dirigiéndose a los andaluces: "El domingo tienen la oportunidad de recuperar lo que Juanma Moreno Bonilla les ha ido arrebatando poco a poco". Algo que decía a la par que cargaba contra la crisis de los cribados de cáncer de mama y por la que señalaba a Moreno por "ningunear y politizar a las víctimas".

La periodista, de manera contraria, acusa directamente a María Jesús Montero y asegura que "lo que tiene que hacer el PSOE es callarse por vergüenza torera", ya que informa de que la Justicia ha determinado que "el Servicio Andaluz de Salud bajo el liderazgo de la candidata socialista es el responsable de la muerte de una mujer por un cribado mal hecho". Refiriéndose a la etapa en la que esta estaba en el Gobierno andaluz como consejera de Sanidad.

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