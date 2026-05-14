El jurado de Tu cara me suena se rinde ante la imitación de Jesulín en la quinta gala

La imitación de Jesulín en el próximo programa de Tu cara me suena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche después de que el concursante lograra sorprender con su interpretación durante la quinta gala.

Los miembros del jurado destacaron el esfuerzo realizado para preparar la actuación y coincidieron en valorar el parecido conseguido sobre el escenario. Las reacciones en plató llegaron nada más terminar la actuación.