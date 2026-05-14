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TU CARA ME SUENA
El jurado de Tu cara me suena se rinde ante la imitación de Jesulín en la quinta gala
Una de las actuaciones más destacadas de la nueva gala de Tu cara me suena dejó impresionado al jurado, que elogió el trabajo y la preparación vistos sobre el escenario.
La imitación de Jesulín en el próximo programa de Tu cara me suena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche después de que el concursante lograra sorprender con su interpretación durante la quinta gala.
Los miembros del jurado destacaron el esfuerzo realizado para preparar la actuación y coincidieron en valorar el parecido conseguido sobre el escenario. Las reacciones en plató llegaron nada más terminar la actuación.