Ana Obregón dedica unas desgarradoras palabras a su hijo Aless Lequio en el sexto aniversario de su muerte

Ana Obregón ha vivido uno de los días más difíciles del año. Coincidiendo con el sexto aniversario de la muerte de su hijo Aless Lequio, la actriz y presentadora ha querido rendirle homenaje con una publicación especialmente emotiva en sus redes sociales.

Junto a un vídeo recopilando imágenes de Aless desde su infancia hasta algunos de sus momentos más especiales, Ana ha compartido un desgarrador mensaje dirigido directamente a él, dejando una vez más al descubierto el profundo dolor que sigue sintiendo desde su pérdida.

"Hoy hace 6 años que mi corazón dejó de latir con el tuyo", ha comenzado escribiendo la presentadora en un mensaje cargado de emoción y tristeza.

Ana también ha recordado la valentía con la que Aless afrontó su enfermedad hasta el último momento. "Hoy hace 6 años que me diste una lección de vida inconmensurable en tu lucha contra el cáncer con una sonrisa hasta el último momento".

Uno de los fragmentos más duros del texto llega cuando la actriz revive el momento en el que su hijo recibió el diagnóstico de cáncer y le hizo una pregunta que jamás ha podido olvidar. "Mamá, ¿me voy a morir?". Aquel día, la presentadora intentó tranquilizarle prometiéndole que se curaría, aunque ahora reconoce que esa fue "la única vez" que no pudo cumplir una promesa a su hijo.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta, Ana Sandra | Gtres

La actriz también ha hablado sobre cómo la llegada de Ana Sandra, la hija biológica de Aless nacida por gestación subrogada en 2023, consiguió devolverle parte de la ilusión. Sin embargo, Ana ha confesado que su forma de vivir desde entonces cambió para siempre. "Aunque el corazón volvió a latir hace tres años con tu hija, es un latido diferente".

El mensaje ha terminado con unas palabras llenas de amor hacia su hijo Aless: "Gracias por regalarme los 27 años más felices de mi vida. Bendito seas, amor de mi vida".

Una publicación que rápidamente se ha llenado de muchos mensajes de cariño y apoyo por parte de amigos y seguidores de Ana Obregón, que cada año recuerda públicamente a su hijo con emotivos homenajes.