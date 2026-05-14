La pequeña frustración de David con Ed Sheeran en La Pista: “Me gustaría cantarla”

Roberto Leal les ha vendido muy bien a Javier y a David la canción que les tocaba en La Pista. “Gran tema, que ha sonado muchísimo, que sigue sonando”, ha asegurado tras revelar el año, 2017. El presentador ha puesto las expectativas muy altas y, en esta ocasión, uno de los dos concursantes las ha cumplido.

El primer fragmento ha sido suficiente para que muchos reconocieran ‘Shape of you’, de Ed Sheeran. De hecho, ha sonado el inicio de la canción, que es uno de los más icónicos del artista británico. David, más rápido con el pulsador, le ha puesto algo de incertidumbre hasta responder el título con acierto. Esta vez ha sabido amarrar muy bien el triunfo, a diferencia de lo que le ocurrió en el pasado programa con Katy Perry.

“Me gustaría cantarla”, ha asegurado David sobre ‘Shape of you’. Sin embargo, se ha quedado con las ganas al no recordar la letra. “Qué pena”, ha insistido después de que Roberto le confirmara el pleno. ¡Dale al play!