Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el PSOE: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

La amplia experiencia de Ignacio Varela avala al analista político a la hora de emitir su veredicto sobre las campañas electorales de las distintas formaciones políticas de cara a las Elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo.

Dos ganadores indiscutibles

En primer lugar Varela hace un matiz: "No es lo mismo ganar campañas que elecciones".

"Tienen un candidato claramente superior a todos sus rivales"

Tampoco tiene dudas a la hora de situar en lo más alto del podio a dos de los principales partidos que a su juicio "han hecho una excelente campaña". Ensalza el enfoque y la estrategia tanto del Partido Popular como de Adelante Andalucía. Su diagnóstico es que han sabido explotar sus puntos fuertes así como que se han volcado con sus potenciales votantes, a quienes tienen bien identificados.

Sobre el partido de Juanma Moreno, Ignacio Varela recordaba que en las últimas citas electoralesel PP acostumbra a "improvisar" y a cometer errores, sin embargo para estas elecciones de Andalucía esto no ha ocurrido.

"Bajará casi con toda seguridad"

La lucha del PSOE sería contra sí mismo dado que uno de sus objetivos, sino el principal, extraoficiales por supuesto, es el de no empeorar aún más los últimos resultados de las últimas elecciones andaluzas. Históricamente fueron los peores del partido en la comunidad donde el Partido Socialista, podría decirse, se hizo grande.

Varela sentencia a María Jesús Montero y al PSOE de cara a esta cita electoral y al mismo tiempo califica de sorprendente "con lo que ha significado". Vaticina un resultado muy parecido a los registrados en los últimos territorios donde se han celebrado elecciones autonómicas, Extremadura, Castilla y León y Aragón, con especial énfasis en los que considera al candidato/a sanchista, indiscutiblemente más bajos.

"El PSOE de Andalucía en ningún momento ha tenido la más mínima opción de competir por el Gobierno andaluz (...) Está compitiendo contra su peor resultado y desde luego lo va a empeorar", sentenciaba Varela.

No se mordía la lengua a la hora de hablar de la implicación de Pedro Sánchez en la campaña andaluza. Tampoco de la candidata socialista: "Montero es una marioneta de Pedro Sánchez y lo va a seguir siendo el lunes". Sitúa a la exministra de Hacienda y ex vicepresidenta primeraa merced del presidente del Gobierno tanto ahora como después de esta cita electoral.

Profundizaba su análisis del desempeño del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a su timón y deja claro que lo que antes era un resultado malo en Andalucía, hoy es un sueño fuera de su alcance: "Ha perdido exactamente la mitad d los votos que tuvo".

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