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Sanidad, inmigración y vivienda los temas de la polémica durante el primer debate de candidatos a la Junta de Andalucía

Primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el que no han faltado los enfrentamientos, sobre todo entre Juanma Moreno y María Jesús Montero.

Debate

Sanidad, inmigración y vivienda los temas de la polémica | A3N

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Ángel Pinto
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Debate intenso, vivo y con numerosos enfrentamientos. Sobre todo, entre Juanma Moreno y María Jesús Montero. El primer debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía se podría resumir en un "todos contra Juanma Moreno". Vox y Adelante Andalucía también se han encontrado.

Han abordado tres bloques de temas. Cada bloque tenía una duración para los participantes de 25 minutos. El primero en abordarse fue el de la economía, en él se incluyen empleo y vivienda. El segundo bloque tocó las políticas sociales, inmigración, sanidad y educación. Fue el bloque más polémico. Los candidatos llegaban preparados, con informes, dibujos, gráficos. El tercer bloque se centró en la financiación autonómica. Los números sobre la financiación, que manejaban unos y otros, eran muy diferentes.

La próxima semana será el enfrentamiento de vuelta entre los 5.

El primer debate a cinco entre los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía fue retransmitido en RTVE y en él se vivieron varios niveles de discusión. El candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, llevaba abundante documentación llena de cuadros y fotos que colocó en el atril. Desde el comienzo buscó el enfrentamiento con la socialista María Jesús Montero, su principal rival. Y lo mismo hizo la aspirante del PSOE.

La vivienda copó el capítulo económico del debate. La crisis del cribado de cáncer de mama estuvo presente en el debate no solo en los argumentos de los candidatos, sino en los atuendos.

El aspirante de Adelante Andalucía, que siempre genera expectación por las camisetas con lemas sociales y políticos en clave andalucista, ha estrenado una camiseta con el nombre de las 2.317 mujeres afectadas por los fallos en el programa de prevención, formando el contorno de la región; el coordinador federal de IU llevaba un pin con el lazo rosa de Amama; y la dirigente socialista una pulsera del mismo color y de la misma asociación de mujeres andaluzas afectadas por el cáncer de mama.

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