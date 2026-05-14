Lágrimas, risas y anécdotas: Fernando Tejero se emociona al recordar a Emma Penella

Fernando Tejero ha llegado a El Hormiguero con su espontaneidad y su sentido del humor habituales. El actor ha compartido anécdotas y experiencias en una entrevista cercana y llena de momentos divertidos.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por la relación de amistad que mantenía con Emma Penella, actriz con la que trabajó muchos años en Aquí no hay quien viva. El intérprete, visiblemente emocionado, ha hablado sobre el carió que le tenía y el homenaje que le hace cada vez que se sube a un escenario.

Sin embargo, el presentador no ha querido evitar hablar sobre la terrible broma que le gastó con la que, según ha dicho el propio Fernando: "Casi me la cargo". ¡No te lo pierdas!

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