Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

La visita de Fernando Tejero a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y la complicidad con el público. Entre risas y confidencias, el intérprete ha repasado algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la obra con la que estará en el Teatro de Mérida. El actor se ha mostrado muy emocionado con este nuevo proyecto ya que es la primera vez que compartirá escenario junto a su sobrino.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por Emma Penella. Fernando se ha deshecho en elogios hacia la que fue su compañera y ha recordado algunos de los momentos más divertidos que pasó junto a ella.

Además, el actor también ha hablado sobre la increíble experiencia que vivió cantando junto a Dani Martín en el Roig Arena. Tal y como ha desvelado, ambos mantienen muy buena relación y se conocen desde hace años.

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