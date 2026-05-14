Marta, en shock… ¡por fin se cumple lo que tanto había soñado!: ¡Fina ha vuelto!

Marta estaba decidida a marcharse a Argentina para buscar a Fina. Sabe que la joven podría estar allí y que podría estar muy enferma y necesita viajar allí para intentar localizarla. Ella es lo único que le preocupa y necesita saber de ella.

La hija de Damián ultima los detalles antes de marcharse cuando Cloe aparece de repente en su despacho y ambas se funden en un bonito abrazo de despedida. Después, la francesa le desea que tenga suerte y un buen viaje.

Sin embargo, todo cambia de un segundo a otro cuando Marta escucha la voz de Fina al otro lado del pasillo.

Fina le pregunta por Marta a Cloe y la De la Reina sale corriendo para asegurarse que lo que ha escuchado es real y que su mente no ha vuelto a jugarle una mala pasada.

“Hola, Marta”, le dice Fina que se presenta ante ella con el pelo corto y mucho más segura de sí misma dejando a Marta totalmente descolocada y sin poder dejar de mirarla.

¡El reencuentro más esperado está a punto de hacerse realidad!