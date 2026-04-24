El CIS da a Juanma Moreno la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo

Un 46,3% de los votos. Un total de 55 escaños. Ese es el resultado que le otorga el Centro de Investigaciones Sociológicas al popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Es justo la cifra que necesitaría. Justo el número que le daría la mayoría absoluta. Sería su segunda consecutiva y es a lo que aspira el actual presidente de la Junta de Andalucía, a solo depender de sí mismo.

En segunda posición se situaría el Partido Socialista, con la exvicepresidenta María Jesús Montero a la cabeza. El CIS le sitúa como segunda fuerza política con un 25,8% de los votos, lo que se traduciría en 31 escaños, uno más de los que tiene ahora mismo. Por lo que no tendrían el peor resultado histórico. Los socialistas tienen asumido que su resultado no va a ser bueno, pero intentan que no sea aún peor, y no tocar suelo.

Vox bajaría según esta encuesta. Se quedaría con el 10,3% de los votos. Lo que le daría 13 escaños, uno menos que en las pasadas elecciones. Se quedaría muy lejos de las expectativas que tiene el partido que prevé mejorar resultados. El cuarto lugar se lo intercambiaría entre las fuerzas de la izquierda. Adelante Andalucía se lo quitaría a Por Andalucía. Adelante Andalucía obtendría seis escaños, con el 8,5 % de los votos, frente a los cuatro de la formación liderada por Antonio Maíllo, que lograría cuatro diputados, uno menos que en 2022.

El PP quiere evitar volver a depender de Vox

En estos comicios la clave está en la mayoría absoluta. Todas las fuerzas dan por hecho que será el PP quien gane, y mientras que la aspiración de los populares es revalidar esa no dependencia de nadie, la del resto es que Moreno no lo consiga. El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho ya en numerosas ocasiones que tener que pactar sería “un lío” y especialmente con la formación que preside Santiago Abascal.

Lo recordó hace unos días en un encuentro informativo del diario La Razón. Dijo que un pacto con Vox sería un “trance” en el que prefiere no verse. Incluso aseguró que la formación no tiene equipos preparados para gobernar y que su programa electoral está muy alejado de la realidad.

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